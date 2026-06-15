Bekijk de gedeeltelijke zonsverduistering op het dak van het Forum

Foto via RUG

Op woensdag 12 augustus vindt een bijzonder fenomeen plaats: de zon wordt voor bijna negentig procent verduisterd. Liefhebbers kunnen deze grote gedeeltelijke zonsverduistering bekijken vanaf het dak van Forum Groningen.

Het verduisteringsproces start om 19.17 uur en is om 20.11 uur op de maximale negentig procent. Deskundigen van de Rijksuniversiteit van Groningen zijn aanwezig om uitleg te geven over de verduistering. Ook zijn er eclipsbrillen beschikbaar, die ervoor zorgen dat je veilig naar de verduistering kunt kijken.

Een verduistering van negentig procent is zeldzaam. De laatste keer dat het fenomeen plaatsvond was 11 augustus 1999 en de volgende keer is waarschijnlijk pas in 2081.

Kijk voor meer informatie op de website van Forum Groningen.