Begraafplaats Hoogkerk is bijna vol, gemeente overweegt uitbreiding

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Het gemeentebestuur van Groningen overweegt de begraafplaats aan de Kerkstraat in Hoogkerk uit te breiden. Daarvoor is een aangrenzend stuk grond van Cosun Beet Company in beeld.

Volgens het college is de uitbreiding nodig, omdat de begraafplaats bijna vol is. Mogelijk kunnen er eind volgend jaar al geen nieuwe graven meer uitgegeven worden op de begraafplaats.

Het hergebruiken van oude graven levert volgens het college te weinig extra ruimte op. Daarom is uitbreiding volgens de gemeente de meest logische oplossing, zeker omdat de wijkraad van Hoogkerk al een tijdlang aandringt op uitbreiding. De wijkraad stelt dat inwoners van Hoogkerk graag begraven willen worden in hun eigen dorp en liever niet willen uitwijken naar andere begraafplaatsen in de gemeente, waar nu nog wel voldoende ruimte is.

De gemeente kan daarom ongeveer twee hectare grond naast de begraafplaats kopen. Met de uitbreiding kunnen er ongeveer duizend graven bijkomen. Dat is volgens de gemeente genoeg voor tientallen jaren.

De grond kost wel ongeveer 300.000 euro, zo’n 15 euro per vierkante meter. De gemeente is van plan om die kosten deels te verrekenen met de grafrechten, die daardoor met ongeveer 0,3 procent zullen stijgen in Hoogkerk. Als het gemeentebestuur besluit om de kosten voor uitbreiding volledig te verrekenen met de grafrechten, volgt mogelijk een nog hogere stijging.

De koop is nog niet definitief. De gemeenteraad bespreekt het voorstel en kan eerst reageren voordat er een definitief besluit wordt genomen. Als de gemeenteraad geen uitbreiding wil, gaat de koop niet door.