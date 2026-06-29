Beelden van inbraak in Ten Boer maandagavond te zien in Opsporing Verzocht

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De politie vraagt maandagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht voor een woninginbraak aan de Stadsweg in Ten Boer. Daarbij hoopt de politie de twee verdachten te kunnen identificeren.

De inbraak gebeurde op donderdag 29 januari rond 04.00 uur. Op camerabeelden is te zien hoe twee onbekende mannen eerst om de woning lopen. Kort daarna breken ze in. De inbrekers gaan ervandoor met een flinke buit. Ze stelen onder meer een geldbedrag, sieraden en twee elektrische fietsen. Op die gestolen fietsen vluchten ze vervolgens.

Volgens de politie droeg een van de verdachten een Under Armour-trainingsjack, een zwarte broek, zwarte New Balance-sneakers en een grijs-zwarte muts. De tweede verdachte droeg een donkere winterjas met een opvallende kraag met blokjes en een merkembleem op de linker bovenarm, grijze werkhandschoenen, een grijze spijkerbroek met scheuren aan de voorkant, grijs-zwarte New Balance-sneakers en een zwarte bivakmuts. Ook heeft hij opvallend ronde wenkbrauwen.

Mensen die de verdachten herkennen of meer informatie hebben over de inbraak, kunnen contact opnemen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Opsporing Verzocht is maandagavond vanaf 21.15 uur te zien op NPO 2.