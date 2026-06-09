Azuurwaterjuffer winnaar bij Groningse libellentelling

Foto: Joris van Tweel

De azuurwaterjuffer is in Groningen het vaakst gespot tijdens de jaarlijkse Libellentelling. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van Tuintelling.nl. De Vlinderstichting spreekt ondanks het wisselvallige weer van een succesvolle editie.

Met 152 waarnemingen bleek de azuurwaterjuffer de winnaar in de Groningse tuinen. Het lantaarntje belandde met 38 waarnemingen op de tweede plaats. Dat het herkennen van de verschillende libellen en waterjuffers nog best een uitdaging is, blijkt wel uit de derde plek: die wordt met 28 waarnemingen ingenomen door ‘onbekende juffers of libellen’.

De top drie wijkt daarmee flink af van vorig jaar. Toen werd de azuurwaterjuffer weliswaar ook het vaakst geteld (85 keer), maar werd de top drie destijds compleet gemaakt door de variabele waterjuffer (30) en de gewone oeverlibel (21). Soorten die we dit jaar op plaatsen vijf en zes tegenkomen.

Kwartier lang speuren in de tuin

Landelijk gezien kwam de azuurwaterjuffer met 1.443 waarnemingen eveneens als winnaar uit de bus. Het lantaarntje volgde met 837 tellingen op de tweede plek, en de vuurjuffer maakte met 361 waarnemingen de landelijke top drie compleet.

“In het weekend zijn er in totaal 658 tellingen gedaan door 570 deelnemers”, laat De Vlinderstichting weten. “Zij hebben een kwartier lang alle libellen die ze in hun tuin tegenkwamen geteld.” De telling werd voor het zesde jaar op rij gehouden. “Het weer zat dit keer niet echt mee; op veel plekken was het wisselvallig en vielen er regelmatig regenbuien. Libellen zijn vooral actief bij droog, warm en zonnig weer. Toch zijn er tijdens de opklaringen gelukkig nog de nodige tellingen gedaan.” In de provincie Zuid-Holland werden uiteindelijk de meeste libellen geteld.

Zorgwekkende daling

Hoewel de telling een vrolijk initiatief betreft, is de achterliggende reden serieus. Het gaat namelijk al langer niet goed met de insectenpopulatie in ons land. Waar er begin deze eeuw nog sprake was van een lichte toename, is er sinds 2008 een gemiddelde afname van bijna dertig procent gemeten.

Zorgwekkend is dat niet alleen zeldzame soorten verdwijnen, maar dat ook ooit zeer algemene soorten, zoals het lantaarntje, in aantal dalen. Van de 69 onderzochte soorten in Nederland staan er inmiddels 23 op de Rode Lijst. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn het verdwijnen van natuurlijke leefgebieden, klimaatverandering en watervervuiling. De Libellentelling wordt jaarlijks georganiseerd om een beter en actueler inzicht te krijgen in hoe de verschillende soorten zich handhaven.