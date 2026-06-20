Avondwandeling Het Groninger Landschap in Noordlaren geannuleerd wegens stormschade

Het Hunzedal bij Oude Roode Haan. Foto: Andreh123 - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109337326

Een avondwandeling in het Hunzedal om het nachtleven van vleermuizen en moerasvogels te ontdekken, is voor zaterdagavond 20 juni geannuleerd. Natuurorganisatie Het Groninger Landschap heeft dit besluit genomen vanwege de stormschade na het noodweer dat in de nacht van vrijdag op zaterdag overtrok.

De bedoeling was om de wandeling om 21.30 uur te starten vanaf de parkeerplaats naast de kerk in Noordlaren. “De opzet was om met een batdetector op pad te gaan en te speuren naar vleermuizen”, laat Het Groninger Landschap weten. “Dit apparaat maakt de hoge frequentiegeluiden van de dieren hoorbaar, waardoor je de verschillende soorten kunt herkennen.” Met een beetje geluk komen wandelaars tijdens zo’n tocht zes of zeven verschillende soorten tegen.

Onderweg zou er ook worden geluisterd naar andere dieren die pas ’s nachts actief worden. Zo was er kans op het horen van bijzondere moerasvogels zoals het porseleinhoen en de kwartelkoning.

De gidsen hadden een route van vijf kilometer uitgestippeld die deels over onverharde paden en graspaden door de natuur zou voeren. Omdat de storm van afgelopen nacht het gebied niet heeft overgeslagen en er mogelijk sprake is van loshangende takken die naar beneden kunnen vallen, is de activiteit uit voorzorg afgelast. Voor de wandeling, die zou plaatsvinden tijdens een van de kortste nachten van het jaar, bestond veel belangstelling. Het is op dit moment nog onbekend of er een vervangende datum voor de excursie wordt gezocht.