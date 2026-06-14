Automobilist trapt verkeerde pedaal in en rijdt door heg in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is zondagmiddag door een heg gereden op het terrein van woonzorglocatie Dilgtoord aan de Dilgtweg in Haren. Niemand raakte gewond.

De melding van het ongeval kwam rond 16.30 uur binnen bij de meldkamer. Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl ging het vermoedelijk mis toen de bestuurder op het parkeerterrein het gas- in plaats van het rempedaal intrapte.

Naast de politie en een verpleegkundige op een motorambulance rukte ook de brandweer uit, omdat er aanvankelijk werd gedacht dat de auto in brand stond. Dat bleek ter plaatse mee te vallen; er was geen sprake van vuur of rookontwikkeling. Brandweerlieden hebben het voertuig vervolgens veiliggesteld.

De bestuurder is ter plaatse door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De schade is beperkt gebleven.