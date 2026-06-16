Auto door brand verwoest op Lübeckweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een personenauto op de Lübeckweg is dinsdag aan het einde van de middag door brand verwoest. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 17.15 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en de schuimbluswagen naar de locatie werden gestuurd. “Ondanks dat de brandweer snel op de locatie aanwezig was, konden zij niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte”, vertelt Wind. “Brandweerlieden hebben het vuur met twee stralen hogedruk onder controle gebracht.”

Bij de brand kwam flink wat rookontwikkeling vrij, die in de wijde omgeving goed te zien was.

Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is onbekend. De exacte oorzaak van de autobrand is op dit moment nog onbekend; hier wordt onderzoek naar gedaan.