Auto belandt op de zijkant bij Nieuwklap: bestuurder naar het ziekenhuis

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij Nieuwklap is zaterdagavond een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.40 uur op de Albert Harkemaweg (N983), de weg tussen Aduard en Nieuwklap. De automobilist reed in de richting van de Friesestraatweg toen het nabij de Bauke Mollemabrug misging. De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, waarna de auto van de weg raakte. Het voertuig belandde op de zijkant.

Behalve de politie en een ambulance rukte ook de brandweer van post Vinkhuizen met een tankautospuit uit om hulp te verlenen. De brandweerlieden hebben het voertuig veiliggesteld.

De automobilist is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De auto raakte bij de crash fors beschadigd en is door een bergingsbedrijf weggesleept. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval.