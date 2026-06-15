Astmamedicijn haalt ‘vergeten’ sociale herinneringen terug bij slaperige muizen

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Een medicijn tegen astma kan mogelijk helpen om herinneringen terug te halen die door slaaptekort niet meer bereikbaar lijken.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) lieten muizen kennismaken met soortgenoten in dezelfde omgeving. Normaal herkennen zij die later terug, maar na te weinig slaap lukte dat niet meer. Toen de dieren vlak voor een nieuwe ontmoeting roflumilast kregen, herkenden zij de eerder ontmoette muizen alsnog.

Het team van neurowetenschapper Robbert Havekes vond extra bewijs met optogenetica, een techniek waarbij specifieke hersencellen met licht worden geactiveerd. Door hersencellen die betrokken waren bij sociale ontmoetingen te stimuleren, konden vergeten herinneringen opnieuw worden opgeroepen. Dat bleef mogelijk tot enkele dagen na de ontmoeting.

Volgens het onderzoek wijst dit erop dat de herinneringen niet verdwenen zijn, maar tijdelijk niet bereikbaar waren. Eerder zag Havekes een vergelijkbaar effect bij ruimtelijke herinneringen, zoals informatie over een doolhof. In beide gevallen lijkt de hippocampus, een belangrijk hersengebied voor geheugen en leren, een rol te spelen. De onderzoekers willen nu achterhalen hoe dit mechanisme precies werkt. Dat kan later mogelijk helpen bij geheugenproblemen, bijvoorbeeld door Alzheimer of langdurig slecht slapen.