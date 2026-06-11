“Arend Roggen van café Boone was heel speciaal en geliefd bij velen”

Omdat het bijna twee jaar geleden is dat kroegbaas Arend Roggen van café Boone in Stad overleed, wordt komende zaterdag 13 juni in Jilly’s Bar aan de Gorechtkade een “Boone middag en avond” georganiseerd.

“Deze dag is bedacht om Arend niet te vergeten want de jaren gaan snel voorbij. Het is echt bedoeld om hem te gedenken, zijn muziek en zijn café. Wij hebben een barbecue erbij, net zoals vroeger regelmatig bij Boone. Alles is in goed overleg gegaan met zijn vrouw” zegt Vanessa Likumahua, de eigenaresse van Jilly’s Bar.

Likumahua: “Ik verwacht zaterdag drukte, er wordt veel over gepraat en op sociale media gaat het al flink rond en wordt de flyer veel gedeeld. Veel mensen missen Arend, hij is trouwens een neef van mijn vriend. Onze dochter Jilly, waar mijn bar naar vernoemd is, was ontzettend gek met hem en mist hem nog steeds”.

Arend Roggen van café Boone aan de Meeuwerderweg overleed na een kort ziekbed op 14 juni 2024. Hij werd 64 jaar oud. Het café sloot toen per direct de deuren en is recentelijk weer onder een andere naam geopend. De “Boone middag en avond” begint zaterdag om vier uur ’s middags.