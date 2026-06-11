Archeologen starten deze zomer onderzoek in Woltersum

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Archeologen doen komende zomer onderzoek in Woltersum. Het onderzoek vindt plaats van juni tot en met augustus.

De bedoeling is een duidelijker beeld te krijgen waar archeologische resten zijn. Zo kunnen tijd en kosten bespaard worden bij toekomstige bouwplannen. De gemeente Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek.

In de periode van juni tot en met augustus lopen twee archeologen van RAAP Archeologisch Adviesbureau door het dorp. Zij doen ongeveer 360 kleine boringen, ook op particuliere percelen. Elk boorgat wordt na onderzoek meteen dichtgemaakt.

De resultaten van dit onderzoek komen in een nieuwe archeologische kaart van Woltersum.