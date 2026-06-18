Archeologen ontdekken sporen van 2000 jaar geleden in Stadshavens

Kringgreppel die lijkt op het logo van FC Groningen. Foto: Stadshavens

Archeologen zijn momenteel druk bezig met bodemonderzoek voordat de nieuwe wijk Stadshavens daadwerkelijk gebouwd wordt. De afgelopen maanden hebben zij sporen aangetroffen uit ongeveer 400 v.Chr.

Het onderzoek vindt plaats in het toekomstige deel ‘Trossen Los’ van Stadshavens, het gebied waar het voormalige Betonbos zich bevond. De locatie ligt op een oude oeverwal van de rivier de Hunze. Die blijkt goed bewaard te zijn.

Aan de hogere kant van de oeverwal, waar bewoning mogelijk was, zijn resten van palen gevonden van opslagschuurtjes. Ook troffen archeologen afvalkuilen en een drinkkuil aan. Maar het opvallendste was een zogeheten kringgreppel: deze werd gegraven als een markering om een graf. Het viel archeologen op dat de vorm van de greppel veel gelijkenissen heeft met het logo van FC Groningen.

De komende periode gaat het onderzoek nog door. Al het gevonden materiaal, monsters en andere gegevens worden gedocumenteerd. De materialen gaan daarna naar het gemeentedepot.