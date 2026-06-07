Amateurvoetbal: Promotie Groen Geel (zondag), Engelbert gedegradeerd

Foto Andor Heij. Engelbert. Sportcomplex voetbalveld.

De zondagafdeling van Groen Geel is gepromoveerd naar de vierde klasse. Engelbert speelt volgend seizoen in de vijfde klasse.

Groen Geel moest zondag in het Drentse Loon aantreden tegen BEW uit Vledder en won de finale van de nacompetitie met 4-0. In de beginfase opende Boris Luttikhuizen de score. Na rust liep het sterkere Groen Geel verder uit via Lars Meppelink, Thom Jonkman en Matthias van Dijk. Zo keert Groen Geel na een jaar vijfde klasse terug in de vierde klasse. Daarmee wordt het voorbeeld van de zaterdagafdeling gevolgd, want dat elftal promoveerde eerder dit seizoen naar de tweede klasse. BEW blijft in de vijfde klasse.

Engelbert verloor zondagmiddag in Bellingwolde met 5-2 van Zwartemeerse Boys. Beide clubs streden tegen degradatie uit de vierde klasse. Engelbert maakte nog wel een 2-0 achterstand goed, maar in de slotfase ging het helemaal mis. Engelbert speelde voor het laatst in het seizoen 2013-2014 in de vijfde klasse.