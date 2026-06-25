Alle locaties WIJ Groningen vrijdag dicht

Foto via Google Maps - Streetview

Alle locaties van WIJ Groningen zijn vrijdag 26 juni gesloten vanwege de verwachte extreme hitte en de afgegeven code oranje.

WIJ Groningen neemt de maatregel om de veiligheid en gezondheid van zowel inwoners als medewerkers te waarborgen. De temperatuur loopt vrijdag op tot 35 graden of meer.

Inwoners kunnen WIJ Groningen wel telefonisch bereiken. Medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden en waar nodig ondersteuning te bieden. Over geplande afspraken en huisbezoeken worden mensen rechtstreeks geïnformeerd.