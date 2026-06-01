Alle 79 zwemmers halen de finish tijdens vijftiende editie Zwem2mijl in Paterswoldsemeer

Op het Paterswoldsemeer deden zondag 79 zwemmers mee aan de vijftiende editie van de GVAV Triathlon Zwem2mijl. Volgens de organisatie bereikten alle deelnemers onder goede omstandigheden de finish.

Dit jaar was er, naast de traditionele oversteek van het Paterswoldsemeer van ruim drie kilometer, voor het eerst ook een ronde van één kilometer. Elf deelnemers kozen voor de nieuwe afstand en Ilse ten Dam was daarin de snelste, met een ronde in 20 minuten en 40 seconden.

Aan de klassieke Zwem2mijl deden 68 zwemmers mee. Zij zwommen vanaf zeilvereniging VWDTP naar restaurant Kaap Hoorn. Bij de mannen kwam Leonid Mishevski als eerste over de finish in 43 minuten en 55 seconden. Laura Staal was de snelste vrouw met een tijd van 49 minuten en 11 seconden.