Alex maakt een tiny house op wielen voor gedupeerde Groningers

Drie jaar lang heeft Alex den Braver uit de stad eraan gewerkt: een tiny house op een onderstel van een oude Mercedes vrachtwagen uit 1979. Het huisje op wielen is te huur voor gedupeerden in het aardbevingsgebied, die tijdelijk hun huis uit moeten.

Veel vaker hoor je de term ‘wisselwoning’ als Groningers tijdelijk moeten uitwijken naar een ander huis. Dit betekent een hoop gesjouw van persoonlijke spullen. Maar het kan anders. “Sommige mensen willen in hun tuin of op de oprit blijven wonen”, zegt Den Braver. “Dan is dit een oplossing.”

Om het leven in het tiny house comfortabel te maken heeft Den Braver een ruime keuken, een tweepersoonsbed en een zithoekje gebouwd met een houtkachel. Voor het plafond gebruikte hij cederhout uit een jaren 70-woning. “Alles is recycled. Alleen het stalen onderstel is nieuw. En de verf natuurlijk.”

Tussen de voorcabine en het houten huisje is een boiler geplaatst en is er een mogelijkheid om een wasmachine aan te sluiten. Het afvalwater gaat via een pomp naar de riolering.

Den Braver: “Het allerleukste is de structuur opbouwen van het huisje.” Om dat te laten zien, loopt hij naar zijn houtwerkplaats. Twee maquettes staan op de werkbank. “Je maakt je een plannetje: met een klein modelletje van hout. Vervolgens ga ik door met plakken en knippen. En als dit klaar is, begin ik met bouwen.”

In zijn houtwerkplaats staan nog talloze maquettes van vorige projecten. “Ik hou van auto’s bouwen, maar ook kleine houten gebouwtjes. Zo heb ik ook een folly gemaakt bij de Fraeylemaborg in Slochteren. Ik mag me geen architect noemen, omdat ik de opleiding niet gedaan heb, maar ik maak wel gebouwtjes.”

Het recent gebouwde rijdende tiny house gaat volgend jaar naar het erf van de eerste huurders. “Ik moest nog wel even mijn rijbewijs halen voor zware campers, maar nu kan ik hem ook echt zelf brengen.”

Inmiddels beginnen handen weer te jeuken. “Ik ga zeker meer van dit maken, maar ik weet nog niet wat. Ik hou me altijd in tot alles klaar is, want anders word je zo’n verzamelaar.”