Al vijfduizend leerlingen naar anti-vapeles in UMCG

Een jaar na de start hebben zo’n vijfduizend brugklassers in het UMCG een les gevolgd over de gevaren van vapen.

Scholen melden zich inmiddels opnieuw aan met nieuwe klassen voor de lessen, aldus het ziekenhuis. Volgens verpleegkundig specialist Femke Ytsma reageren klassen verschillend. Sommige leerlingen stellen veel vragen, terwijl in andere klassen bijna niemand toegeeft te vapen. Scholen zien volgens het UMCG meer effect van de lessen in het ziekenhuis dan van voorlichting op school. Daarom komen sommige scholen terug met nieuwe brugklassen.

Artsen merken op hun spreekuur al gevolgen van vapen bij jongeren. Zo zien zij meer astmaklachten en problemen door nicotineverslaving, zoals onrust en irritatie. Ernstige klachten zoals klaplongen en longbloedingen zijn in het UMCG nog niet gezien, maar artsen verwachten dat de langetermijneffecten later duidelijker worden. Toch vapet bijna een kwart van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 25 jaar.

Een groep longartsen, kinderlongartsen en een verpleegkundig specialist geeft de lessen op aanvraag. Leerlingen komen daarvoor naar het UMCG in Groningen. Volgens de artsen komt de boodschap sterker binnen als jongeren in het ziekenhuis rondlopen en patiënten zien. Tijdens de lessen krijgen leerlingen informatie over nicotineverslaving en de gevolgen van vapen. Ook gaat het over groepsdruk en manieren waarop de tabaksindustrie jongeren probeert te verleiden met smaakjes, geurtjes en spelletjes in vapes.