Akerk decor voor Graduation Show

Academie Minerva presenteert de komende weken het werk van ruim 250 afgestudeerde kunstenaars, vormgevers en kunstvakdocenten van de kunstacademie

Dat gebeurt op bijzondere locaties, waaronder de Akerk. Het gaat om beeldende kunst, installaties en performances. Bachelorstudenten werken vier jaar en masterstudenten twee jaar naar dit moment toe en presenteren hun opgedane kennis in zogenoemde graduation shows.

Nieuw dit jaar is de Graduation Show Masters van het Frank Mohr Institute, een onderdeel van de academie. De show van 29 studenten vindt plaats van donderdag 25 tot en met zondag 28 juni in de Akerk