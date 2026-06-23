Afvalbrengstations komende dagen alleen ’s ochtends open vanwege hitte

Foto via Gemeente Groningen

Vanwege het aankomende hete weer past de gemeente Groningen vanaf woensdag de openingstijden van de afvalbrengstations aan. Ook begint de afvalinzameling de komende dagen eerder.

De afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat en Electronstraat en de wijkpost in Haren zijn van woensdag 24 juni tot en met zaterdag 28 juni alleen open van 08.00 tot 12.00 uur voor het wegbrengen van grofvuil.

Op zaterdag gaan de afvalbrengstations in de ochtend wel eerder open, omdat het op de eerste dag van het weekend meestal erg druk is. De gemeente adviseert inwoners met minder haast bij het wegbrengen van grofvuil wel om een bezoek uit te stellen tot het weer wat koeler is.

Ook de afvalinzameling begint van woensdag tot en met zaterdag eerder. Inwoners met een minicontainer moeten die daarom voor 06.00 uur aan de weg zetten. Door de eerdere start kunnen vuilniswagens ook eerder dan normaal in de straat te horen zijn. Van maandag tot en met zaterdag kan dat vanaf 06.00 uur, op zondag vanaf 07.00 uur.