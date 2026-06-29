Afvalbrengstations eerder open en later dicht op zaterdagen

Foto via Gemeente Groningen

De afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat en Electronstraat in Groningen krijgen vanaf 1 juli ruimere openingstijden op zaterdagen.

De twee afvalbrengstations waren tot nu toe op zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur. Vanaf 1 juli zijn de twee afvalbrengstations van maandag tot en met zaterdag geopend van 08.30 tot 16.00 uur.

Vanwege het hete weer paste de gemeente Groningen vorige week de openingstijden van de afvalbrengstations aan, door alleen in de ochtenden open te zijn. Nu de hitte langzaam is gezakt, zijn de stations weer open op de normale openingstijden. Meer informatie daarover is hier te vinden.