Actrice Sarah Janneh van NITE genomineerd voor belangrijke theaterprijs

Sarah Janneh - Foto via NITE Groningen

Actrice Sarah Janneh van het Groningse gezelschap NITE is genomineerd voor een Theo d’Or, een van de belangrijkste theaterprijzen van Nederland.

Janneh kreeg de nominatie in de categorie ‘meest grensverleggende podiumpresentatie’ voor Brabo Leone, de eerste solovoorstelling van Janneh. Volgens de jury maakte Janneh met Brabo Leone ‘een voorstelling die niet alleen persoonlijk en muzikaal indrukwekkend is; het is een combinatie van artistieke urgentie, vormonderzoek en emotionele eerlijkheid.’

Eerder werd Janneh met Brabo Leone al geselecteerd voor de Cabaret Collectie van het Nederlands Theater Festival. Ook kreeg ze een nominatie voor de BNG Theaterprijs.

De Theo d’Ors worden sinds 1955 jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. De winnaars ontvangen een penning gemaakt door Eric Claus. Janneh strijdt op zondag 13 september met drie anderen om de Theo d’Or. Dan worden de prijzen uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater in het Internationaal Theater in Amsterdam, als afsluiting van het Nederlands Theater Festival.