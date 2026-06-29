Actiegroep hoopt op meer bijval van nieuwe wethouder voor alternatieve Gerrit Krolbrug: ‘Tijd dringt, maar het kan nog’

Foto: Joris van Tweel

Het nieuwe gemeentebestuur moet het alternatieve plan voor de oversteek over het kanaal bij de Gerrit Krolbrug via de busbaanbrug alsnog verder ontwikkelen. Dat schrijft het Platform Gerrit Krolbrug maandag in een brief aan het Stadhuis. Nu het oude gemeentebestuur weg is en er een nieuw college is geïnstalleerd, hoopt de actiegroep dat kersvers wethouder Jalt de Haan (CDA) de handschoen oppakt die oud-wethouder Philip Broeksma (PRO) vorige week liet liggen.

Uit de koker van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) lag een plan op tafel voor een tijdelijke brug voor de grote hoeveelheid fietsers en voetgangers die dagelijks gebruikmaken van de oversteek van het Van Starkenborghkanaal, tijdens de herbouw van de in 2021 aangevaren Gerrit Krolbrug. Volgens de VBNO en het Platform Gerrit Krolbrug is dit plan ‘duurzaam en kostenbesparend’ ten opzichte van alle andere alternatieven die in de loop der jaren de revue zijn gepasserd.

Het plan is ook volgens Karremans de enige haalbare tijdelijke oplossing, maar die is volgens Den Haag te duur. Daarom ging er een ruime week geleden een streep door de plannen in Den Haag.

Nieuw college, nieuwe kansen?

Woensdag werd duidelijk dat het (oude) college van B&W zich neerlegt bij het besluit van het ministerie. Vertrekkend wethouder Philip Broeksma (PRO) liet weten dat de risico’s op uitstel of versobering van het definitieve ontwerp anders te groot zijn.

“In zijn advies suggereert de inmiddels voormalige wethouder dat realisatie van een tijdelijke brug de nieuwbouw van de Gerrit Krolbrug kan vertragen en dat het rijk dan een soberdere brug wil, misschien wel een zonder fietsloopbruggen”, beschrijft het Platform Gerrit Krolbrug aan het nieuwe college. “Die suggesties zijn niet op feiten gebaseerd, maar kunnen het rijk wel op gedachten brengen. We gaan ervan uit dat dat niet zijn bedoeling is.”

Maar het was woensdag de laatste dag van Broeksma en het oude gemeentebestuur in het Stadhuis. Het Platform Gerrit Krolbrug probeert opvolger Jalt de Haan (CDA) nu toch in beweging te krijgen om het ‘duurzame en kostenbesparende alternatief’ voor de tijdelijke brug te laten uitwerken: “We vertrouwen erop dat deze gemeente geen krachteloze bestuurslaag is, maar het gezag bezit om te zorgen dat in elk geval de nieuwe Gerrit Krolbrug goed bruikbaar is voor fietsers en ander langzaam verkeer.”

‘Bespaar miljoenen ergens anders en pak initiatief uit de samenleving op’

Het Platform wijst daarnaast op de manier waarop Den Haag en Rijkswaterstaat op de kleintjes letten, met de grote tekorten bij Rijkswaterstaat in het achterhoofd. Onnodig, stelt het Platform in de brief: “Dat de minister geld zoekt voor zijn opgaves begrijpen we, maar dat hangt niet op de paar miljoen die het schrappen van een voor Groningen en omgeving noodzakelijke tijdelijke oversteek oplevert. Meer zoden zet het aan de dijk als er een streep gaat door de door Rijkswaterstaat gewenste bochtverruiming. Dat levert een meervoud aan besparingen op.”

“Een initiatief uit de samenleving moet door de overheid worden opgepakt met de wil er iets van te maken”, besluit het Platform Gerrit Krolbrug in de brief. “Dat is tot nu toe niet gebeurd. Tot nu is er bestuurlijk en ambtelijk vooral naar mogelijke knelpunten in het plan gekeken. Omdat het om een eerste ontwerp gaat, zijn er echter mogelijkheden genoeg om het te vervolmaken. De tijd dringt, maar de nieuwe raad en het nieuwe college kunnen alsnog zorgen voor een voor iedereen bereikbare stad.”