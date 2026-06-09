Aantal banen in Groningen groeit komende jaren minder hard door hoge energieprijzen

Foto Andor Heij. Gemeente Groningen UWV Sociale Diesnt Harm Buiterplein 1

Het aantal banen in Groningen groeit de komende jaren minder hard. Dat komt onder meer door hoge energieprijzen, onrust in de wereld en een economie die minder snel groeit. Toch verwacht UWV dat er tussen 2025 en 2028 nog banen bijkomen.

Het UWV gaat er daarbij vanuit dat de oorlog in het Midden-Oosten snel stopt. Ook denkt de organisatie dat de energieprijzen daarna weer dalen naar het niveau van februari 2026. Gebeurt dat, dan groeit het aantal banen in Groningen verder. Blijven de energieprijzen hoog, dan komen er in 2026 en 2027 waarschijnlijk weinig banen bij. Volgens UWV gaat het om een tijdelijke terugval. Als energie goedkoper wordt, kan de groei weer aantrekken.

Ook andere veranderingen hebben invloed op werk. Zo neemt het aantal ouderen toe en wordt AI steeds vaker gebruikt. Daardoor veranderen banen sneller. Daarom vindt UWV het belangrijk dat werkgevers, de overheid, werknemers en mensen die werk zoeken blijven leren en nieuwe dingen blijven doen.

Het aantal inwoners groeit in Groningen minder hard dan in de rest van Nederland. Toch heeft de regio veel sectoren waarin het aantal banen blijft groeien, zoals zorg en welzijn en de overheid. Daardoor groeit het aantal banen in Groningen ongeveer even hard als in de rest van Nederland.

Er zijn wel grote verschillen tussen sectoren. Zo verdwijnen er waarschijnlijk banen in winkels, financiële bedrijven, de industrie, groothandel en uitzendbureaus. In andere sectoren komen juist banen bij. Vooral in zorg en welzijn en bij de overheid groeit het aantal banen. Ook in de ICT, bouw en zakelijke dienstverlening groeit het werk, maar Groningen profiteert daar minder van. Deze sectoren zijn in de regio kleiner.