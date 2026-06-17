Aanpak overlast Voermanstraat vraagt om lange adem: “We zoeken de grens op van wat er juridisch mogelijk is”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Het herstellen van de veiligheid in de Voermanstraat in de wijk Paddepoel is een aanpak van de lange adem. Om raddraaiers aan te pakken, wordt de grens opgezocht van wat er juridisch mogelijk is. Dat heeft burgemeester Roelien Kamminga (VVD) woensdag gezegd naar aanleiding van vragen van de fracties van PRO en het CDA.

Raadslid Jahir Scoop van PRO: “Afgelopen dagen verscheen er een artikel in het Dagblad van het Noorden en op Sikkom over de aanpak van jeugdgroepen in de Voermanstraat. Daarin was te lezen dat de overlast zodanig groot was, dat de politie gekozen heeft om drones met camera’s in te zetten. Wij zijn benieuwd naar de afwegingen bij het inzetten van dit middel, en hoe dit past in de brede aanpak die we hebben tegen jeugdoverlast.”

Ook het CDA vroeg duidelijkheid. Izaäk van Jaarsveld: “Bewoners in deze straat worden al jarenlang geteisterd door overlast. We zijn blij dat de burgemeester nu actie onderneemt. Toch roept dit een bepaalde verwachting op. Naar welk niveau wordt er toegewerkt? Wordt er nu doorgepakt tot de rust volledig is teruggekeerd, of wordt er toegewerkt naar het niveau van bijvoorbeeld een jaar geleden, toen de overlast nog enigszins acceptabel was?”

“Kunnen we dergelijke drones ook breder inzetten?”

De inzet van de drones leidde tot wisselende reacties in de raad. Voor de VVD is het een goede ontwikkeling. Rik Heiner: “Kunnen we in de toekomst kijken naar een bredere inzet van dit middel? Zou het bijvoorbeeld ook ingezet kunnen worden in plaats van vast cameratoezicht in de binnenstad?” De Partij voor de Dieren maakte zich juist zorgen over de privacy van de buurt. Raadslid Ronan van Langen: “Kan het college de privacy van bewoners garanderen bij de inzet van deze drones?”

Burgemeester Kamminga erkende dat de situatie in de Voermanstraat onhoudbaar is geworden. “We zien het heel vaak rond Oud en Nieuw, maar het wordt nu dusdanig structureel dat we moeten ingrijpen. De veiligheidsproblematiek is dusdanig groot geworden dat we er echt iets moeten doen, willen we de herinrichtingsplannen die we voor deze straat hebben laten slagen. De grootte van de groep en de aantrekkingskracht die daarnaast deze raddraaiers hebben op jonge kinderen in de wijk is simpelweg onwenselijk.”

“Er was meer nodig”

Over de drones was de burgemeester helder: “Dat is een operationele, technische afweging van de politie. Om de situatie te herstellen voeren we al geruime tijd een inzet uit. De afname van het aantal incidenten was niet dusdanig als we hadden gehoopt, dus er was meer nodig. De beslissing om drones in te zetten ligt echt bij de politie, maar ik kan wel zeggen dat de inzet erg waardevolle informatie heeft opgeleverd.”

Op de privacyvragen van Partij voor de Dieren: “We beschermen de privacy van iedereen. Van de bewoners, maar ook van degenen die overlast veroorzaken. De beelden en gegevens zijn streng beveiligd volgens de AVG-richtlijnen en ook de politiewet speelt hier een rol in. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig, daar kunt u van op aan.”

CDA: “Pakken we nu echt door?”

CDA-raadslid Van Jaarsveld was echter niet tevreden met deze antwoorden: “Maar ik mis nog steeds informatie over welke situatie er precies toe wordt gewerkt. Is dit nu een eenmalige ingreep en dat was het, of pakken we echt door?”

“Wat mij betreft verdient de Voermanstraat, net als alle andere straten in Groningen, een veilige plek te zijn waar het prettig wonen is”, reageerde Kamminga beslist. “Er mag best wel eens wat gebeuren, dat hoort bij een levendige gemeente, maar de druk is hier structureel te hoog. Mijn constatering is dat de inzet die we al langer plegen op deze straat niet genoeg was; er is hier echt iets aanvullends nodig. Mijn inzet is dat dit weer een prettige buurt wordt. Wanneer het weer normaal is? Daar ben ik eerlijk in: dit is iets van de lange adem. Wat hier gebeurt is niet ineens ontstaan. Het vraagt om een blijvende inzet en we doen wat we kunnen. Voor de echte raddraaiers zoeken we echt de grens op van wat er juridisch mogelijk is.”