Aanhoudende hitte leidt misschien tot nieuwe dag- en nachtrecords

Foto: Sebastiaan Scheffer

Komende donderdag is een landelijke hittegolf een feit. Dan stijgt de temperatuur in De Bilt tot boven de 30 graden. Maar op het officiële KNMI-meetstation op Groningen Airport Eelde, is het zover nog niet.

Op dat meetstation wordt vrijdag de term ‘hittegolf’ een feit, aldus OOG-weerman Johan Kamphuis. Het is dan bijzonder warm met 33 of 34 graden. Dan wordt ook het oude dagrecord van 33,8 graden aangevallen. Dat record stamt uit 1947. We spreken van een hittegolf wanneer het vijf dagen achtereen meer dan 25 graden wordt, waarvan drie dagen boven de 30 graden.

De komende twee nachten zijn volgens Kamphuis nog relatief koel. Daarna krijgen we twee tropennachten. De nachten naar zaterdag en zondag zouden wel eens de warmste kunnen worden sinds het begin van de metingen op Vliegbasis Eelde in 1901. Het record werd gevestigd in 2019, toen het in de nacht van 25 juni niet verder afkoelde dan 19.1 graden. Het KNMI-meetstation in Eelde is echter een open gebied, waar het doorgaans meer afkoelt dan op andere plekken. Het is dus niet helemaal representatief voor ons gebied, dus dat zal erom spannen. Hoe dan ook, er staan ons nog meerdere plaknachten te wachten.