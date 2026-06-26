Aangepaste openingstijden of dichte deuren bij horeca en winkels in binnenstad vanwege hitte

De tropische hitte van deze vrijdag zorgt ervoor dat verschillende horecazaken en winkels in de binnenstad van Groningen hun openingstijden aanpassen of tijdelijk sluiten.

Volgens De Groninger Ondernemerscourant blijft het Barista Café in Paddepoel de hele dag dicht en houden ook Wabi-Sabi aan het Schuitendiep en De Slingerij aan de Aweg de deuren vrijdag gesloten.

Onder meer Café Der Witz en De Klikspaan gaan pas in de avond open. Pernikkel aan de Aweg is juist alleen in de ochtend open en sluit om 13.00 uur. Andere horecaondernemers gaan gewoon open maar passen het werk aan, bijvoorbeeld door medewerkers regelmatig af te wisselen op het terras.

In de Zwanestraat hebben winkeliers voor verkoeling een poolparty georganiseerd. In de straat staan meerdere zwembadjes, er zijn waterpistolen beschikbaar en er wordt gezorgd voor drinken en ijsjes.