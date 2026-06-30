Aan deze 300 activiteiten kunnen kinderen uit de gemeente Groningen meedoen tijdens de zomervakantie

Foto: Sebastiaan Scheffer

Kinderen en jongeren in de gemeente Groningen kunnen tijdens de zomervakantie meedoen aan ongeveer driehonderd activiteiten. Het programma, getiteld ‘Vakantie050’, loopt van 6 juli tot en met 16 augustus en biedt naar verwachting plek aan ongeveer vijfduizend deelnemers.

Er zijn onder meer sport- en spelactiviteiten, culturele activiteiten en daguitjes voor kinderen en jongeren van alle leeftijden. Zo kunnen deelnemers onder meer naar Sprookjeshof in Zuidlaren, een rondleiding krijgen bij FC Groningen, waterskiën en klimmen in Harkstede, naar DX Adventurepark in Gasselte, zwemmen of meedoen aan een driedaags zomerkamp in Zwiggelte.

De activiteiten worden georganiseerd door WIJ Groningen, samen met de gemeente Groningen en verschillende andere organisaties, waaronder buurtspeeltuinen, dorpshuizen, wijkcentra, cultuurcoaches, buurtsportcoaches, vrijwilligers. “Juist doordat we samen met zoveel organisaties optrekken, kunnen we een gevarieerd programma aanbieden voor kinderen en jongeren in de hele gemeente,” zegt Kim Aarts. “Ook als je deze zomer niet op vakantie gaat, is er altijd wel een activiteit bij jou in de buurt.”

Het volledige programma is te vinden op de website van Check050, de website van het kinder-, en jongerenwerk van WIJ Groningen.