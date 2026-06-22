Herinnering aan rechtshistoricus H.J. Scheltema in het nieuwe groen aan het H.W. Mesdagplein

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Herman Jan Scheltema (1906 – 1981) was niet alleen een beroemde Groningse rechtshistoricus. Onder het pseudoniem N.E.M Pareau schreef hij ook gedichten. Eén van die gedichten krijgt nu een plek op het H.W. Mesdagplein.

Het gedicht wordt vrijdagmiddag onthuld door emeritus-hoogleraar Romeins Recht in Leiden Willem Zwalve, naar eigen zeggen de laatste nog in leven zijnde promovendus van Scheltema.

Het gedicht is een initiatief van de buurtvereniging van de Schildersbuurt. Ook Heinrich Winter, hoogleraar bestuurskunde aan de RUG, is daar lid van: “Het H.W. Mesdagplein heeft een facelift gekregen. Het plein veel groener geworden. Voor in het parkje hebben we bij Kunstpunt Groningen een beeldje uitgezocht van beeldhouwer Jan van Baren. Het is zo’n 80 centimeter hoog en stelt een mannetje voor.” Dat refereert volgens Winter aan het gedicht ‘De kleine man’ (zie onderaan dit artikel) van Scheltema, waarin het H.W Mesdagplein wordt genoemd: “Perfect dus om erbij te plaatsen.”

Winter omschrijft Scheltema als ‘één van de legendarische hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen’. Hoewel Scheltema één van de belangrijkste rechtshistorici van zijn generatie was, wat hij ook een ‘bijna kinderlijke grappenmaker’. Anekdotes over Scheltema gaan volgens Winter nog altijd de ronde. Over hoe Scheltema met een fietslampje in zijn neusgat rondliep om te kijken wie hem op zijn snottebel durfde aan te spreken. Of hoe hij bij tentamens de deur open deed in een zomerse outfit en de student die gekleed in het toen nog verplichte jacquet op de stoep stond, terugstuurde naar om iets luchtigers aan te trekken. Die student trof bij terugkeer de hoogleraar dan weer aan in rokkostuum. Verwarring alom. Scheltema’s dichtersoeuvre was volgens Winters klein, maar even eigenzinnig: “In zijn poëzie komt ook zijn grappige kant naar boven.”