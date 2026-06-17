Gemeente koopt schoolgebouw Hora Siccamasingel aan als wissellocatie

Foto: Rick van der Velde

De gemeente koopt voor 10 miljoen euro een schoolgebouw aan de Hora Siccamasingel 177. Dat gaat dienen als wissellocatie voor diverse middelbare scholen.

Meerdere scholen krijgen de komende jaren te maken met renovatie of nieuwbouw en daarvoor is tijdelijke huisvesting nodig. Dat is mogelijk door de overname van het Noorderpoortgebouw in Helpman, dat vrijkomt dankzij samenwerking binnen het mbo. Deze optie is zowel snel als kostenefficiënt en versnelt de uitvoering van het scholenplan ‘Gro Up’ van de gemeente.

De gemeente wil het pand, bijna 10 duizend vierkante meter groot, in oktober van dit jaar overnemen. Noorderpoort kan het vervolgens nog tot de zomer van 2028 huren. Daarna kan het eerst dienen als tijdelijke huisvesting voor het Maartenscollege – International School. Vervolgens is het beschikbaar voor het Montessori Vaklyceum, CSG Augustinus, het Gomarus College en het Parcival College.

Nadeel voor het pand aan de Hora Siccamasingel is dat er geen gymzaal is. De gemeente denkt dit op te lossen via een tijdelijke sporthal in het Europapark.