Iedereen kan meedoen met archeologieonderzoek bij Martinitoren

Foto: Mirre van de Klok

Wie belangstelling heeft voor archeologie kan komende zaterdag meedoen aan archeologisch onderzoek aan de voet van de Martinitoren.

De gemeente doet die dag, samen met RAAP, adviesbureau voor archeologie, en aannemer Avitec weer mee aan de Nationale Archeologiedagen. Tussen 10 en 16 uur kan jong en oud met een troffel door een hoeveelheid grond gaan zoeken.

Gemeentelijk archeoloog Felicia Kalkman: “Archeologische opgravingen zijn altijd afgesloten met hekken, voor de veiligheid. Geïnteresseerden kunnen er dan alleen maar naar kijken. Maar op zaterdag 20 juni kun je zelf meedoen. Tussen de Martinitoren en het gemeentekantoor aan de Kreupelstraat zetten we dan archeologische ‘big bags’ neer. Dat zijn grote kunststof zakken met daarin grond afkomstig van een archeologische opgraving op de Grote Markt, in 2022.” Daarin kun je speuren naar verborgen schatten.

Felicia Kalkman: “Je krijgt een emmer gevuld met grond en dan mag je met behulp van een archeologentroffel de grond gaan doorzoeken. Je vondsten was je in water en kun je laten zien aan de aanwezige archeologen, die er alles over kunnen vertellen. Wat je vindt, mag je meenemen naar huis. Heel bijzondere vondsten worden gedocumenteerd en mogelijk verder onderzocht door de archeologen van RAAP.”

De vorige keer hebben mensen stukjes bot, spijkers, stukjes aardewerk, leer en kloostermoppen gevonden, dat zijn grote Middeleeuwse bakstenen. “Wat er in deze big bags zit, weet ik niet. Dat is voor mij ook een verrassing”, zegt Felicia Kalkman. “Maar het is grond uit een Middeleeuwse afvallaag. Wat je gaat vinden, is in ieder geval meer dan 500 jaar oud.”

Er is nog meer te doen. Op vrijdag 19 juni kun je naar de open dag van het Archeologisch depot van de gemeente aan de Westerbinnensingel en op zaterdagochtend 20 juni kun je wandelen langs de Helperlinie. Meer info is te vinden op archeologiedagen.nl .