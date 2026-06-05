Blije gezichten bij tweede Buddy Run Noord

De tweede editie van de Buddy Run Noord is een groot succes geworden. Tijdens de obstakelrun voor mensen met een verstandelijke beperking legden deelnemers samen met buddies een uitdagend parcours af.

De Buddy Run wordt georganiseerd door zes studenten. “Wij zagen dat er nog weinig sportactiviteiten waren in het noorden voor mensen met een verstandelijke beperking, en toen zijn we dit begonnen. Het is fantastisch, al die blije mensen om je heen”, aldus organisator Take Pierie.

OOG TV maakte er bovenstaande reportage over.