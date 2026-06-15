De 50 van 050: dit zijn de favoriete planten van Groningers

Forto: Joris van Tweel

Met 251 stemmen is de korenbloem verkozen tot favoriete plant van de Groningers. Het plantje prijkt bovenaan de lijst van vijftig inheemse planten die volgens inwoners van grote waarde zijn voor de natuur in de gemeente Groningen. ‘De 50 van 050’ werd afgelopen zaterdag 13 juni bekendgemaakt.

De afgelopen periode konden inwoners stemmen op hun favoriete soorten. Volgens de organisatie hebben de inwoners gekozen voor kleurrijke, herkenbare en waardevolle planten voor insecten. Na de korenbloem, kregen de wilde cichorei (221 stemmen) en de bleke klaproos (189 stemmen) de meeste stemmen.

“Wat opvalt, is dat veel typische wilde bloemen hoog scoren, zoals de korenbloem en klaprozen. Dat zijn soorten die je vroeger veel zag in bermen en akkers”, vertelt gemeentelijk ecoloog Jerry Olthuis. “Hun populariteit laat zien dat inwoners verlangen naar een levendige, kleurrijke natuur. Bovendien zijn dit echte insectentrekkers: ze bieden nectar én zijn onmisbaar voor de voortplanting van veel soorten.”

200 gratis plantjes

De bekendmaking van de lijst vond plaats in het Noorderplantsoen. Daar deelde de gemeente 200 gratis waardplanten uit. Dit zijn planten waar vlinders, bijen en andere insecten hun voedsel vinden en hun eitjes leggen. Op deze manier spelen deze inheemse soorten een belangrijke rol in het ecosysteem. Inwoners kunnen de zaden oogsten en zo zelf een steentje bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving.

Kijk voor de hele lijst van ‘De 50 van 050’ op de website van de gemeente Groningen.