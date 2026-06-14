28 asielzoekers brachten de nacht door in Hanzeplaza

Een bus arriveert bij het congrescentrum. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In congrescentrum Hanzeplaza aan de Protonstraat hebben afgelopen nacht 28 asielzoekers geslapen. Dat meldt het Rode Kruis aan het ANP. De tijdelijke opvang in Groningen is nodig om te voorkomen dat mensen in Ter Apel buiten moesten slapen.

Door grote drukte in het aanmeldcentrum moesten in totaal 120 asielzoekers de nacht elders doorbrengen. Het Rode Kruis laat weten dat 92 van hen een slaapplek kregen in een sporthal in De Wijk (gemeente De Wolden). De overige 28 mensen werden opgevangen in Hanzeplaza.

Zaterdag werd al bekend dat Groningen te hulp zou schieten als back-uplocatie, omdat de capaciteit in De Wijk beperkt is. De plotselinge drukte heeft te maken met het nieuwe Europese migratiepact, waardoor de IND en het COA lastig kunnen inschatten hoeveel vluchtelingen er in Ter Apel arriveren. Het ministerie van Asiel en Migratie deed daarom een dringend beroep op Groningen om nachtopvang aan te bieden.

Storing in Europese database

De problemen stapelden zich vrijdag al op. Toen kon een grote groep asielzoekers niet door het COA worden opgevangen vanwege een storing in Eurodac, de Europese database voor vingerafdrukken. Hierdoor lag het hele systeem plat en kon er niet gecontroleerd worden of mensen al in een ander Europees land asiel hadden aangevraagd. Aanvragen konden daardoor niet worden afgerond.

Groningen bood al vaker acute nachtopvang aan. Voor de Groningse asielwethouder Manouska Molema (PRO) is de situatie aanleiding om opnieuw te benadrukken dat het ministerie snel met een structurele, landelijke oplossing moet komen. “We staan voor een humane opvang van vluchtelingen en dat blijven we doen”, aldus Molema over de acute hulp.

In de nacht van zondag op maandag wordt er voor de laatste keer noodopvang aangeboden in Hanzeplaza. Komende week wordt er opvang aangeboden in een sporthal in Westerbork.