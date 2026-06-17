17-jarige steekijsverkoper Ivan: “Het gaat buitengewoon goed”

Ivan Antonides heeft met zijn 17 jaar een uniek bijbaantje: steekijsverkoper. Hij fietst met zijn kar langs meren, feestjes en partijen om iedereen een lekker steekijsje te verkopen.

Twee jaar geleden is Ivan gestart met het bouwen van zijn kar. Hij deed dit samen met zijn vader, die hem ook inspireerde om steekijsjes te gaan verkopen. Inmiddels fietst hij alle zonnige dagen door Groningen.

Steekijs is een schijf roomijs die tussen twee dunne, knapperige wafels zit. En zoals Ivan zelf zegt: “Het heeft voor mij echt iets nostalgisch.” Steekijs hoort namelijk bij de ijscocultuur van Groningen en Noord-Nederland.