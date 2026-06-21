100 meter op World Cup? Jenning de Boo voorzichtig positief: “Als ik mag starten, doe ik zeker mee”

Foto: Rieks Oijnhausen

Als de kortste sprintafstand van 100 meter komend seizoen weer wordt toegevoegd aan de World Cup-wedstrijden, dan wil de Groningse schaatser Jenning de Boo proberen om aan de start te verschijnen. Toch klinken er in het schaatscircuit ook serieuze zorgen over de vernieuwingsdrang van de ISU.

De 100 meter op de schaats is niet compleet nieuw. Tussen 2002 en 2009 stond de afstand al eens op de wereldbekerkalender, maar destijds werden de races zelden uitgezonden. Dat de ISU de afstand nu plotseling weer wil afstoffen, is deels te danken aan het succes van De Zilveren Bal. Deze spectaculaire seizoensafsluiter in Leeuwarden trok de afgelopen edities veel belangstelling, mede door de memorabele ‘clash’ tussen Jenning de Boo en Joy Beune die tijdens het evenement een 3.000 meter tegen elkaar schaatsen.

“Het toevoegen van een 100 meter zorgt voor puur spektakel, dat zie je wel bij De Zilveren Bal”, vertelt De Boo voor de camera van Schaatsen.nl. “Ik snap heel goed dat de ISU naar zoiets vergelijkbaars zoekt. Daarnaast biedt zo’n wedstrijd natuurlijk extra medaillekansen. Als ik mag starten op deze afstand, doe ik er zeker aan mee.”

Kwalificeren

De internationale schaatsbond was afgelopen maart persoonlijk aanwezig in Leeuwarden en dat lijkt wat in werking te hebben gezet. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de 100 meter komend seizoen als test toegevoegd aan één of twee World Cups. Heerenveen lijkt de primeur te krijgen. Tijdens het wereldbekerweekend in Thialf begin december staat er namelijk maar één 500 meter gepland, waardoor er in het programma ruimte ontstaat voor de 100 meter. In totaal mogen er negen schaatsers starten. Zij kunnen zich kwalificeren op basis van hun gereden 500-meter-tijden tijdens de eerste twee World Cups.

Toch is De Boo gematigd positief: “Een extra afstand mag absoluut niet ten koste gaan van de afstanden die ik nu al rijd. Ik ben super tevreden met mijn huidige programma: de 500 meter, de 1000 meter en de teamsprint. Als de 100 meter er puur als extraatje bij komt, vind ik het superleuk. Al moet ik eerlijk zeggen: ik ben niet de man van de pure opening, ik moet het echt hebben van mijn rondje. Wel denk ik dat deze afstand een prachtige kans is voor de échte 500 meter-specialisten die hiermee een extra medaillekans hebben.”

Volle kalender

Femke Kok is een stuk minder enthousiast over het plan. Zij waarschuwt dat de introductie niet ten koste mag gaan van de reguliere 500 meter. Sinds een paar jaar wordt de 500 meter bij de meeste World Cups weer twee keer verreden, een besluit waar de sprinters destijds hard voor hebben moeten vechten. Volgens Kok is het niveau op de kortste officiële afstand daardoor juist met sprongen omhooggegaan.

Daarnaast vreest Kok voor overbelasting op de nu al overvolle schaatskalender. “Iets toevoegen gaat altijd ten koste van iets anders. De meeste sprinters rijden naast de 500 ook al de 1000 meter. Misschien is het beter om die 100 meter gewoon in te bouwen in de 500 meter. Dat je na afloop van die afstand een extra klassement opmaakt voor de snelste openingen.”

Records

Het wereldrecord op de 100 meter bij de vrouwen staat al sinds maart 2009 op naam van de Duitse Jenny Wolf, die destijds in Salt Lake City 10,21 klokte.

Bij de mannen is de Kazach Yevgeniy Koshkin de absolute koning op de kortste afstand. Hij zette in maart 2025 een tijd neer van 9,31 op de ijsbaan van Astana. Dat Koshkin de afstand beheerst liet hij tijdens de afgelopen twee edities van De Zilveren Bal in Leeuwarden zien, die hij twee jaar op rij won. Dit jaar zette hij een tijd neer van 9,47. Een jaar eerder was hij met 9,40 nog sneller.