Zwarte ibis duikt op in Reitdiepgebied: “Een bijzondere verrassing”

Foto: JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86320224

In het Reitdiepgebied, vlakbij het bezoekerscentrum van Het Groninger Landschap, is afgelopen week een zwarte ibis waargenomen. Het gaat volgens de natuurorganisatie om een bijzondere waarneming.

“De zwarte ibis werd afgelopen donderdag waargenomen langs het Zeven-sloten-tegelijkpad”, vertelt Het Groninger Landschap. “Het gaat om een zeldzame verschijning in ons land en een bijzondere verrassing midden in het weidevogelgebied. In de afgelopen dagen werd de vogel ook al gezien in het Hunzedal, dus mogelijk gaat het om dezelfde dwaalgast. Met zijn donkere verenkleed en kromme snavel is de zwarte ibis een opvallende verschijning.”

De natuurorganisatie adviseert mensen om de laarzen aan te trekken, een verrekijker mee te nemen en eropuit te trekken in het gebied. “Misschien vang jij wel een glimp op van deze bijzondere vogel.”

Oprukkende zuiderling

De zwarte ibis komt van nature voornamelijk voor in warmere gebieden in Afrika, Australië, Midden-Amerika en het zuiden van Europa. De afgelopen decennia wordt de vogel echter steeds vaker noordelijker in Europa gesignaleerd. Die toename in Nederland heeft vermoedelijk te maken met de succesvolle uitbreiding van de populaties in Frankrijk en Spanje.

Toch neemt op wereldschaal de totale populatie in aantal af, zo meldt BirdLife International. Dat komt doordat natte natuurgebieden in veel landen ernstig worden bedreigd door grondwaterpeilverlaging, drooglegging, waterkrachtcentrales en de omzetting van natuur naar landbouwgrond. Daarnaast zorgen jacht, recreatie én specifieke vogelgriepvirussen voor druk op de soort.

Status als dwaalgast verloren

In de twintigste eeuw was de zwarte ibis in Nederland nog een rasechte dwaalgast die slechts bijna jaarlijks werd gezien. Sinds het eind van de jaren tachtig neemt het aantal waarnemingen in ons land echter sterk toe. Tot 1999 beoordeelde een speciale commissie officieel elke waarneming van deze vogel, maar daarna verloor de zwarte ibis vanwege de stijgende aantallen de officiële status van dwaalgast.

De vogel is te herkennen aan zijn diepe zwart- en donkerbruine verenkleed dat in de zon een groenachtige of purperen glans kan krijgen. Hij voelt zich bij uitstek thuis in ondiepe draslanden, plasdrassen en kustgebieden, waar hij met zijn lange, gebogen snavel in de modder naar voedsel zoekt. De zwarte ibis is zo’n 55 tot 65 centimeter lang, heeft een spanwijdte van 88 tot 105 centimeter en nestelt bij voorkeur in bomen en grote rietvelden.