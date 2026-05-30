‘Zondag zon en bewolking, komende dagen kans op buien’

De zon laat zich de komende dagen regelmatig zien, maar er is ook bewolking en dagelijks blijft de kans op een bui aanwezig. De temperatuur ligt eerst nog boven de 20 graden, maar in de loop van de nieuwe werkweek duikt de maximumtemperatuur onder het langjarig gemiddelde.

Zondag begint met zonnige perioden. Al snel neemt de bewolking toe, al blijft de zon aanwezig. In de tweede helft van de middag kan er lokaal een bui vallen. Bij een zwakke wind, die aanvankelijk uit het noordoosten komt en later naar het noordwesten draait, wordt het 21 of 22 graden. In de nacht naar maandag is het helder en koelt het af tot omstreeks 11 of 12 graden.

Op maandag verandert er weinig. De zon laat zich zien, maar wolkenvelden trekken over de regio en in de middag is er opnieuw kans op een bui. Het wordt wederom 21 of 22 graden. Dinsdag belooft de warmste dag te worden met temperaturen van 23 of 24 graden. In de loop van de middag en avond neemt de kans op onweersbuien echter flink toe.

Woensdag vallen er verspreid over de dag buien. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting stroomt er beduidend koelere lucht onze regio binnen: het wordt dan niet warmer dan 18 of 19 graden.