‘Zondag toenemende bewolking, komende dagen buien’

Fraai en zonnig lenteweer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. Hoewel de zon zich regelmatig laat zien, trekken er ook buien over en is het voor de tijd van het jaar behoorlijk fris.

De zondag begint nog veelbelovend met zonnige perioden. Gedurende de dag neemt de bewolking echter toe en naarmate de middag vordert, raakt de lucht steeds verder versluierd. Het blijft, ondanks de dikkere bewolking, wel droog. Bij een matige wind uit noordelijke richting wordt het maximaal 13 of 14 graden. In de nacht naar maandag klaart het soms op en koelt het af tot rond de 5 graden.

Maandag verloopt overwegend grijs. De zon krijgt weinig ruimte en in de middag volgen er enkele buien. De temperatuur doet een flinke stap terug; bij een matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 8 of 9 graden, wat fris is voor de maand mei.

Op dinsdag verandert er weinig aan dit weerbeeld. De zon laat zich iets vaker zien dan op maandag, maar verspreid over de dag blijven buien het weerbeeld bepalen. De thermometer tikt dan de 10 graden aan.

Vanaf woensdag kruipt de temperatuur weer iets omhoog naar 12 of 13 graden. Toch is de paraplu nog steeds nodig; de bewolking overheerst en van tijd tot tijd vallen er buien.