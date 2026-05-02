‘Zondag buien met kans op onweer, komende dagen droger en zonniger’

Zondag gaat grijs en regenachtig verlopen waarbij het zo nu en dan even stevig kan plenzen. De komende week wordt het droger en laat de zon zich weer vaker zien.

De dag begint zondag met buien. Tussen de buien door kan de zon even tevoorschijn komen. In de middag kan het even stevig gaan regenen. Dan is er ook kans op onweer. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 19 of 20 graden. In de nacht naar maandag wordt het droog. Het blijft wel bewolkt. In de late nacht of in de vroege ochtend van maandag is er kans op mist. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden.

Ook op maandag overheerst de bewolking. In de ochtend kan er een bui vallen, in de middag laat de zon zich zien. De verwachting is dat het in de avond om 20.00 uur, tijdens de Nationale Dodenherdenking, droog is. De wind is zwak en komt aanvankelijk uit het zuidwesten, maar draait later op de dag naar het noordoosten. Het wordt 13 of 14 graden.

Op dinsdag, Bevrijdingsdag, overheerst in de ochtend de bewolking. In de middag laat de zon zich vaker zien. Het blijft droog. Bij een matige wind uit noordoostelijke richting wordt het 11 of 12 graden. Woensdag lijkt de zon meer ruimte te gaan krijgen, maar wordt het met 11 graden als maximumtemperatuur niet perse warmer.