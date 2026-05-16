‘Zondag bewolkt en buien, ook komende dagen onbestendig’

Fraai en zonovergoten voorjaarsweer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. Het is overwegend bewolkt en regelmatig vallen er buien.

Zondag begint de dag bewolkt. In het tweede deel van de ochtend vallen er buien. Ook in de middag valt er regen, waarbij er ook een kans is op een klap onweer. Bij een matige wind uit zuidelijke richting wordt het 14 graden. In de nacht naar maandag is het bewolkt en vallen er buien. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden.

Op maandag is het onbestendig. Het is bewolkt en verspreid over de dag vallen er buien. Mogelijk laat aan het einde van de dag de zon zich even zien. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting, later draaiend naar het westen wordt het 15 graden. Dinsdag is er in de ochtend kans op mist. Overdag is het bewolkt en er is een kans op een buitje. Het wordt dan 15 of 16 graden.