Zomers weekend op komst: temperaturen lopen op tot 26 graden

Morgen zijn er flinke perioden met zon en ontstaan stapelwolken. Het blijft droog en het is warm met 24 of 25 graden als maximumtemperatuur. De wind uit het zuiden is zwak, rond windkracht 2. Morgenavond klaart het op en minima rond 13 graden.

Zaterdag is er veel zon en is het warm met 25 of 26 graden. In de middag neemt de bewolking wat toe en draait de wind van het zuidwesten naar het noordwesten en koelt het gaandeweg de middag af. Om 20:00 uur is het nog maar 16 tot 18 graden.

Zondag is het vrij zonnig al kan de dag in alle vroegte met bewolking of mist beginnen. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 22 graden.

Pinkstermaandag is het zonnig en warm bij 25 graden. Dinsdag wordt het 21/23 graden bij veel zon maar daarna lijkt het gevoelig kouder te gaan worden.

Weerbericht van Johan Kamphuis.