Zo moeten de Sint Jansstraat en het Martinikerkhof er eind dit jaar uitzien

Impressie via Gemeente Groningen

Nu de bouw van het nieuwe onderkomen van Tumult (voorheen VRIJDAG) naar een afronding gaat, is het volgens de gemeente nu ook tijd om de rest van de Sint Jansstraat en het Martinikerkhof aan te pakken. Deze zomer moet de aanbesteding de deur uit voor een complete herinrichting, gericht op voetgangers en fietsers, terwijl ook ruimte blijft voor taxi’s, bevoorrading en hulpdiensten. Het gemeentebestuur wil daarvoor 1,6 miljoen euro beschikbaar stellen.

Rode stenen, voetgangersgebied

De gele rijbaan op het Martinikerkhof verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt rode bestrating die aansluit op de rest van het plein. Het Martinikerkhof krijgt een gelijkvloerse, pleinachtige inrichting en wordt officieel een voetgangersgebied. Fietsers mogen er nog wel rijden, maar zijn er te gast. Langs de Martinikerk en het oude provinciehuis komt een extra strook in de straat. Overdag is die bedoeld voor voetgangers. ’s Nachts wordt dezelfde ruimte gebruikt als taxistandplaats.

Op Martinikerkhof 11 komt na een verbouwing een gezondheidscentrum. In hetzelfde pand komt naar verwachting ook een Centrum voor Seksueel Geweld met EHBO-post. Die locatie wordt dag en nacht geopend. Daardoor zijn het eerste deel van de Sint Jansstraat, vanaf de Sint Jansbrug, inmiddels drie gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd vanwege de herinrichting van het Kwinkenplein. Eind dit jaar wordt bekeken of deze plekken definitief blijven.

De Sint Jansstraat blijft onderdeel van de belangrijke fietsroute door de binnenstad. Auto’s, bedrijfswagens en vrachtverkeer blijven toegestaan als zij een bestemming in het gebied hebben of een ontheffing hebben. Bevoorrading blijft mogelijk binnen vaste venstertijden. Ook het fietsparkeren verandert. Het fietsparkeerverbod wordt uitgebreid naar de Sint Jansstraat en een deel van de Popkenstraat tot aan de Schoolstraat. Fietsers moeten hun fiets straks parkeren in de fietsenstalling van het Forum of aan de rand van de verbodszone. Alleen in het deel van de Sint Jansstraat tussen de Schoolstraat en de Sint Jansbrug blijven fietsvakken bestaan.

Verder wordt de verlichting aangepast. Op het Martinikerkhof blijven de bestaande historische lantaarns staan. In de Sint Jansstraat wordt gekeken naar verlichting met spandraden boven de straat. Daarnaast kunnen gevels met strooilicht worden verlicht.

Taxi’s blijven worsteling

Taxi’s verdwijnen op termijn van de tijdelijke standplaats naast ABN AMRO. Overdag en in de avond verhuizen ze naar de zuidkant van het Kwinkenplein. Daar is in het ontwerp al rekening mee gehouden. In de nacht, tussen 23.00 en 06.00 uur, komt de taxistandplaats in de Sint Jansstraat. Hier wordt ruimte gemaakt voor ongeveer twintig tot vijfentwintig taxi’s. Volgens de plannen kunnen taxi’s daar veilig halteren zonder dat fietsers en hulpdiensten worden geblokkeerd.

Toch zijn veel chauffeurs nog kritisch over de verhuizing naar omliggende straten, beaamt het college: de nieuwe plekken zijn minder zichtbaar dan de oude standplaatsen op de Grote Markt. Maar dat is voor het college absoluut geen optie meer. Een extra nachtelijke taxistandplaats op een andere plek in de binnenstad lag ook op tafel, maar de taxibranche is daarover verdeeld. Ook is er gepraat over verdere beperkingen voor taxi’s in het voetgangersgebied rond de Grote Markt, Oosterstraat en Gelkingestraat in de nacht om het rondrijden door het uitgaansgebied te verminderen. De gemeente wil dat voorstel verder onderzoeken.

Gemeente mikt op afronding voor eind dit jaar

Voor de voorbereiding van het project stelde de gemeente in oktober 2025 al 150.000 euro beschikbaar. Voor de uitvoering van de volgende fase wordt nu nog eens 1.477.000 euro gevraagd. Daarmee komt het totale budget uit op 1.627.000 euro. Als de gemeenteraad voor de zomer instemt met de plannen, wordt het project aanbesteed en kunnen de werkzaamheden in oktober beginnen. Voor de kerst moet alles dan klaar zijn.