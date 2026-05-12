Zestig bekeuringen, twee inbeslagnames en één aanhouding tijdens verkeerscontrole Damsterplein

De verkeerscontrole die politiestudenten afgelopen donderdag organiseerden op het Damsterplein leverde tachtig processen-verbaal op.

Tijdens de controle in de binnenstad lag de focus op fatbikes en bromfietsen. Zo’n tachtig voertuigen werden gecontroleerd. Agenten in spé schreven 59 proces-verbalen uit. Ook werd een verdachte aangehouden voor rijden onder invloed van drugs.

Verder nam de politie twee gestolen fatbikes in beslag. Zeven andere voertuigen voldeden niet aan de eisen en moeten naar de RDW voor een keuring.