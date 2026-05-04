Zernikebrug twee maanden deels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Foto: Andor Heij. Zernikebrug in onderhoud

Aan de Zernikebrug in de Professor Uilkensweg tussen de wijk Reitdiep en Zernike Campus wordt vanaf maandag (vandaag) tot en met 3 juli groot onderhoud gepleegd.

Daardoor is één wegdeel steeds afgesloten. De brug heeft twee wegdelen. Wanneer het ene deel klaar is wordt gestart met het tweede wegdeel.

Voor de afsluiting maakt dat niet uit. Die is steeds vanuit Zernike. Het meeste verkeer vanuit Zernike naar Reitdiep en Zuidhorn wordt omgeleid via de noordelijke ringweg en de N355.

Voetgangers en fietsers kunnen er wel langs. Ook lijnbussen kunnen met behulp van verkeersregelaars van de brug gebruik maken.