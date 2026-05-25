Zes auto’s betrokken bij forse botsing in Selwerd

Aan het eind van maandagmiddag zijn zeker zes auto’s betrokken geraakt bij een verkeersongeval aan de Eikenlaan bij Winkelcentrum Selwerd. Daarbij raakten drie voertuigen zwaar beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur vlakbij winkelplein Selwerd. Van de betrokken voertuigen stonden waarschijnlijk drie of vier langs de straat geparkeerd. Zeker twee auto’s moesten worden afgesleept.

De botsing zou zijn veroorzaakt door een automobilist die een parkeerplaats verliet. De bestuurder zou een andere auto over het hoofd hebben gezien, waarna een botsing niet meer te voorkomen was. Meerdere voertuigen raakten bij het ongeluk betrokken en één bestuurder verloor de macht over het stuur en botste op een stilstaande auto, die vervolgens tegen nog twee andere voertuigen knalde.

De bestuurder van de laatstgenoemde rijdende auto is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval werd één rijbaan afgesloten. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te begeleiden en duidelijkheid te scheppen over de oorzaak van het ongeluk.