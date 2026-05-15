Zaterdagmiddag anti-asieldemonstratie en tegenprotest op Ossenmarkt

Op de Ossenmarkt staat komende zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur, onder de noemer van het ‘Nationaal Protest’, een protestactie gepland tegen het asielbeleid en immigratie. Tegenactivisten hebben laten weten ook naar de Ossenmarkt te gaan.

De initiële protestactie op de Ossemarkt sluit aan bij gelijksoortige acties in andere steden onder dezelfde naam, georganiseerd door de groep ’Nederland in Opstand’. De actievoerders willen zich, naast migratiebeleid, ook richten tegen digitaal geld van centrale banken, digitale identificatie en bezuinigingen in de zorg. Ook vraagt de groep, naar eigen zeggen, aandacht voor stille armoede.

Vanuit linkse hoek is ook een tegendemonstratie aangekondigd. Zij willen zich, naar eigen zeggen, laten horen tegen de beeldvorming rond vluchtelingen en migranten, die volgens hen leidt tot intimidatie, racisme en verdeeldheid.