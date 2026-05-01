“Zaterdag wisselend bewolkt, zondag kan het stevig plenzen”

Aan het zonovergoten voorjaarsweer komt voorlopig een einde. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan er dit weekend buien vallen waarbij er kans is op onweer.

“Zaterdag komt er een lagedrukgebied vanaf de Noordzee langzaam dichterbij”, vertelt Kamphuis. “Er is nog geregeld zon, maar er trekt ook bewolking over. In de loop van de dag kan er een lokale bui vallen, vooral ten zuidoosten van de stad. Het wordt 22 tot 24 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 4. In de avond en in de nacht naar zondag neemt de kans op een bui overal toe. De minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden.”

“Zondag ligt het lagedrukgebied op de grens met koelere zeelucht boven ons hoofd. Er is dan veel bewolking, de zon schijnt af en toe, maar het is onstabiel en er gaan een paar buien vallen, misschien wel met een slag onweer en lokaal kan het ook best even stevig plenzen. Het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3.”

“Maandag wordt het een graad of 18. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Daarna draait de wind naar het noorden en doet de temperatuur een behoorlijk jasje uit en kan de jas weer aan.”