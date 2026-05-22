“Zaterdag warm met 27 graden, tijdens Pinksteren veel zon”

De Pinksterdagen gaan warm en zonnig verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we volgende week te maken met afkoeling, maar blijft regen vooralsnog ver weg.

“Zaterdag is er veel zon en is het zeer warm met 25 tot 27 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind uit het westen tot zuidwesten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de namiddag of in de avond draait de wind naar het noordwesten. Dan koelt het af en trekken er ook enkele wolken over. In de nacht naar Pinksterzondag is er kans op mist. De minimumtemperaturen liggen rond de 10 graden.”

“Zondag begint in de vroege uurtjes met de kans op mist of wat laaghangende wolken. Die lossen snel op en de rest van de dag is het vrij zonnig bij 23 graden als maximumtemperatuur. De noordenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.”

“Pinkstermaandag is het warm tot zeer warm met 25 tot 27 graden. Het is zonovergoten en rustig weer. Dinsdag wordt het met flink wat zon 23 graden en daarna koelt het tijdelijk gevoelig af door een noordenwind. Regen blijft voorlopig weg.”