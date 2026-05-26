‘Woensdag veel zon maar koeler, later in de week 26 graden’

In vergelijking met de afgelopen dagen is het woensdag met een maximumtemperatuur van 16 graden een flink stuk koeler. Aan het einde van de werkweek keert de warmte echter terug: op vrijdag kan het lokaal 26 graden worden.

Woensdag begint zonnig, al laat er zich in de loop van de dag ook wat bewolking zien. Het blijft overal droog. Bij een zwakke wind uit noordelijke richting warmt het op naar 16 graden. In de nacht naar donderdag zijn er heldere perioden en koelt het af tot rond de 9 graden.

Op donderdag krijgt de zon weer alle ruimte nadat de laatste bewolking in de vroege ochtend wegtrekt. In de middag loopt de temperatuur op naar zo’n 19 of 20 graden bij een zwakke noordoostenvind. Op vrijdag doet de zomer er nog een schepje bovenop. Er is dan veel ruimte voor de zon, al trekt er ook wat bewolking over. Het blijft droog en met 26 graden wordt het ronduit warm.

Ook zaterdag belooft een prachtige dag te worden met flink wat zonneschijn. De wind draait die dag echter naar het noordwesten, waardoor de aanvoer iets koeler wordt. Met een maximumtemperatuur van 22 graden blijft het echter aangenaam.