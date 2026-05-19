“Woensdag enkele buien met kans op onweer, op vrijdag 25 graden”

Het belooft aan het einde van de werkweek zomers warm te gaan worden met een maximumtemperatuur van 25 graden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hebben we echter op woensdag nog te maken met buien.

“Woensdag vallen er enkele buien, lokaal met een slag onweer”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 17 of 18 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. Later op de dag neemt de buiigheid af. In de nacht naar donderdag is het droog en koelt het af naar zo’n 11 graden.”

“Donderdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Vrijwel overal blijft het droog en het wordt 20 graden.”

“De aanloop naar het Pinksterweekend verloopt vrijdag zonovergoten en warm met 25 graden als maximumtemperatuur. Er staat weinig wind en dus is de conclusie dat het in één keer voluit zomer is. Zet dit warme en zonnige weer door tijdens het Pinksterweekend? Lees het op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”